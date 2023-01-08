Всего одно копеечное средство даст пластиковому подоконнику "вторую жизнь": будет белее снега

Не спешите заменять пожелтевшие подоконники — есть отличное средство

Очень редко подоконники в квартирах не заставлены какими-то вазонами, коробочками или игрушками. На них оседает пыль, капает вода, если это детская зона — то соответственно на окнах могут быть следы карандашей или маркеров. Даже если они и пустуют, то все равно белый пластиковый подоконник со временем приобретает желтый оттенок, что портит внешний вид всей квартиры. Как вернуть ему белизну — читайте далее.

Оказывается, это можно сделать без его замены и даже без химии, пишет портал "Вкусно+". Благодаря народным методам можно вернуть подоконникам первозданный вид, и при этом не испортить себе кожу рук.

Чем отмыть пластиковый подоконник до белизны

Вам понадобится мел и зубной порошок. Они не обожгут кожу ваших рук, и к тому же, от них практически нет никакого запаха. Если у вас есть дети или домашние питомцы — то этот способ точно стоит взять на вооружение.

Растворите в небольшом количестве воды столовую ложку одного из этих средств и нанесите на поверхность. Подождите, пока все высохнет, а затем потрите губкой или тряпкой. Мелкие частицы не поцарапают материал, но задача будет выполнена на ура.

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