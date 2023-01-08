Всего две таблетки этого средства избавят утюг от нагара: просто протрите

Предлагаем два способа, которые вы сможете повторить самостоятельно

Каким бы тщательным ни был уход за утюгом, со временем внутри прибора образуется накипь, а на поверхности – нагар. Рассмотрим наиболее эффективные способы очищения утюга в домашних условиях.

Провести чистку этого помощника можно без труда и премудростей, пишет cpykami. Нам понадобится всего лишь пару таблеток парацетамола, или таблеток для посудомоечной машинки.

Как почистить нагар на утюге

Разогреваем утюг до максимальной мощности. Берем таблетку парацетамола и протираем им нагар на утюге. Он размягчится, и его можно будет легко убрать с помощью тряпки. То же самое можно проделать и с помощью таблеток для посудомоечной машины. Только после этих манипуляций стоит проветрить помещение, поскольку запах от парацетамола будет сильный. От таблеток для посудомойки — меньше.

Ранее "Телеграф" писал, как погладить одежду после стирки без использования утюга.