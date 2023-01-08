Даже самые грязные и засаленные полотенца будут как новые, если замочить их в этой смеси

Нужный совет любой хозяйке

Практически у каждого есть такие кухонные полотенца, пятна на которых не выстирываются в машинке даже с самым дорогим порошком.

Чтобы эффективно удалить желтые пятна и вернуть засаленным полотенцам идеальный вид, стоит использовать способ с двумя копеечными ингредиентами — солью и любым дешевым отбеливателем. Об этом пишет cpykami.

Как отстирать засаленные полотенца

Кладем грязные полотенца в таз. Насыпаем 2 ст. л. соли и 2-3 ст. л. любого, даже самого дешевого отбеливателя. Заливаем кипятком, чтобы вода полностью покрыла полотенца. Оставляем до полного остывания. Затем сливаем воду, отправляем полотенца в машинку на обычную стирку, высушиваем и гладим.

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