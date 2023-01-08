Что положить в шкаф и комод, чтобы одежда имела приятный аромат: бабушкин лайфхак работает 20 лет

Этот трюк уберет неприятный запах мебели, где хранятся вещи

Неприятный запах в доме может появляться не только в ванной, а и спальне. Особенно страдают наши вещи, если хранятся в старой мебели. Однако простой трюк обеспечит приятный аромат вашей одежде без покупки ароматизаторов и саше.

Всего лишь попробуйте положить в шкаф или комод брусок мыла. Этим лайфхаком пользовались еще наши бабушки, пишет Express. Так вы сможете хранить одежду, чтобы она дольше пахла свежестью. Примечательно, что такой натуральный ароматизатор прослужит вам 15-20 лет.

Что нужно сделать, чтобы одежда в шкафу приятно пахла: всего лишь возьмите брусок ароматного мыла, к примеру, лавандового, и поместите в углу полки вместе с одеждой или постельным бельем. Вещи пропитаются великолепным ароматом. Важный момент: брусок мыла должен быть завернут в бумагу, а не в пластик. Если не удалось найти такое, то достаньте мыло из пластиковой упаковки и заверните его в коричневую бумагу, прежде чем убрать в гардероб.

Еще один бонус этого лайфхака в том, что мыло отлично отпугивает вредителей.

Отметим, что мыло не будет портиться очень долго, но следите, чтобы оно не размякло (такое может возникнуть в помещениях с повышенной влажностью).

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