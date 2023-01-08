Забудьте о жире и липком налете на кухонном кафеле: как почистить плитку без "химии"

Чтобы вымыть плитку, не понадобятся дорогостоящие средства

После приготовления жирной пищи на кафельной плитке кухни обязательно появляются пятна. Если их не протереть сразу же, со временем возникает проблема с застившими загрязнениями, которые даже с чистящим средством очень сложно вывести.

К счастью, есть один проверенный способ отчистить кафель от жира. Как пишет belnovosti, благодаря ему решить задачу грязного кафеля будет проще простого.

Как отчистить кафель от жирных пятен

Смочите поверхность теплой водой, затем при помощи жесткой стороны губки для мытья посуды нанесите на кафель горчичный порошок. Если этого средства под рукой не оказалось, то используйте обычную пищевую соду. Через 10-15 минут заканчиваем начатое, используя мягкую металлическую сетку, предназначенную для мытья посуды.

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