Быстро отделить желток от белка поможет… чеснок: неожиданный трюк (видео)

Забрать желток вы сможете просто голыми руками

Мы привыкли чистить или резать продукты стандартными способами, но если немного отойти от привычек, можно справиться с тем же свежем сырым яйцом намного быстрее. Для приготовления различной выпечки нередко требуется отдельно белок или желток. Не обязательно мучительно пытаться их разделить между собой, переливая из одной половины скорлупы в другую.

Лайфхак, который поможет быстро и легко отделить желток и белок друг от друга, публикует издание Mirror. Звучит странно, но для этого вам понадобится чеснок. Оказывается, с его помощью разложить яйцо на составляющие проще простого.

Итак, чтоб без лишних хлопот вытащить желток из сырой белковой массы проделайте элементарную манипуляцию. Перед тем, как приступить к яйцу, потрите пальцы об очищенный чеснок. Затем возьмите пальцами желток и вытащите. Вероятно, из-за чеснока желток буквально липнет к рукам и не рвется.

Увидеть, как работает этот трюк, можно в ролике одного из пользователей ТикТок, который набрал тысячи просмотров и немало положительных отзывов.

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