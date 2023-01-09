Как спасти любимую кофту от пятен дезодоранта: средства, которые гарантированно решают проблему

Подобное моющее способно справиться также с пятнами жира, ягод и свежей травы

Увы, но от пятен от антиперспиранта на любимой майке/футболке/кофточке никто не застрахован. Более того, если правильно подойти к вопросу стирки, то можно вывести с одежды следы и от дезодоранта, и от пота. Поэтому не торопитесь выбрасывать вещи, а также не бегите в отдел бытовой химии. Все, что вам нужно — есть на вашей кухне.

Как отмечает портал prostoway, существует несколько подручных средств, способных вернуть вещам первозданный вид, и избавиться от следов от дезодоранта. И сегодня мы поговорим о цветной одежде.

Как избавиться от пятен дезодоранта на одежде

Первое — обратите внимание на уксус. Загрязненный участок смочите уксусом и оставьте средство на ночь. После чего постирайте одежду руками с добавлением моющих средств.

Второе — можно попробовать антисептик на спирте или обычную водку. Однако перед тем как нанести средство на одежду, проверьте как оно действует на малозаметном участке, чтобы вещь не выгорела.

И третье — можно приготовить смесь из 2 чайных ложек соды и нескольких капель средства для мытья посуды. Чистящую кашицу нанесите на загрязненное место и оставьте на несколько часов. После постирайте вещь "стандартным" способом.

Как сообщал ранее "Телеграф", опытные хозяйки также используют уксус при стирке и в других случаях. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.