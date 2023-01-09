Черные вещи не потеряют цвет: три лайфхака, которые должна знать каждая хозяйка

Черные вещи могут иметь насыщенный цвет очень долго

Черные вещи, как и белые – всегда были классикой и никогда не выходят из моды. Однако они обладают одной очень неприятной особенностью – буквально после нескольких циклов стирки черная вещь теряет свой насыщенный цвет и начинает сереть.

Чтобы такого не произошло и черная одежда долго выглядела "товарно", к процессу ее стирки следует подходить с осторожностью. О нескольких уловках, которые могут пригодиться вам, рассказывает Ukr.Media.

Выбираем правильный режим стирки

Опытные хозяйки всегда останавливают свой выбор на деликатном режиме стирки, поскольку он наиболее подходит для очистки черной ткани. А вот другие режимы могут способствовать изменению цвета.

Соль

Не все знают о том, что обычная соль мелкого помола может оказаться очень полезной при стирке черных вещей. Употреблять продукт просто: маленькое количество соли смешивают с порошком. Никаких дополнительных действий при этом не требуется.

Уксус

Такая методика поможет как сохранить цвет, так и вернуть его. Для этого нужно налить холодную воду в глубокую миску для стирки и добавить несколько ложек уксуса. Замачиваем черную вещицу в этой жидкости и оставляем на 15 мин. После этого просто отжимаем одежду от излишка воды и приступаем к обычной стирке.

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