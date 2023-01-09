Всего 20 минут – и пятно исчезнет: какое дешевое средство уберет следы напитков и еды на ковре
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Пятно от вина или крема можно вывести с ковра за считанные минуты
В праздничный сезон в доме особенно часто появляются пятна. На ковер проливается вино и другие напитки, пол пачкается шоколадом и брызгами жира от запеченной утки. Однако есть возможность быстро и без лишних хлопот вывести любое пятно с ковра с помощью одного дешевого средства, которое, предполагаем, хранится на вашей кухне.
Лайфхаком по удалению пятен от еды и напитков на ковре делится издание Mirror. Один недорогой продукт способен удалить загрязнение всего лишь за 20 минут. Речь идет об обычном уксусе, который довольно часто используется в уборке жилища. Бонус в том, что этот же ингредиент отлично устраняет неприятные запахи.
Как избавиться от пятен от выпивки и блюд на ковре с помощью уксуса:
- Налейте уксус в пульверизатор.
- Распылите на ковер.
- Подождите, пока уксус высохнет, а затем повторите процесс, чтобы запах полностью исчез.
Кроме того, вы также можете убрать стойкие пищевые пятна с ковров, используя только два продукта — теплую воду и соду. Для этого нужно выполнить следующий алгоритм:
- Смешайте ингредиенты и вылейте прямо на пятно от еды.
- Оставьте на 20 минут. Промойте участок влажной губкой.
- С помощью пылесоса соберите любые мелкие кусочки пищи.
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