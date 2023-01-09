Всего 20 минут – и пятно исчезнет: какое дешевое средство уберет следы напитков и еды на ковре

Пятно от вина или крема можно вывести с ковра за считанные минуты

В праздничный сезон в доме особенно часто появляются пятна. На ковер проливается вино и другие напитки, пол пачкается шоколадом и брызгами жира от запеченной утки. Однако есть возможность быстро и без лишних хлопот вывести любое пятно с ковра с помощью одного дешевого средства, которое, предполагаем, хранится на вашей кухне.

Лайфхаком по удалению пятен от еды и напитков на ковре делится издание Mirror. Один недорогой продукт способен удалить загрязнение всего лишь за 20 минут. Речь идет об обычном уксусе, который довольно часто используется в уборке жилища. Бонус в том, что этот же ингредиент отлично устраняет неприятные запахи.

Как избавиться от пятен от выпивки и блюд на ковре с помощью уксуса:

Налейте уксус в пульверизатор. Распылите на ковер. Подождите, пока уксус высохнет, а затем повторите процесс, чтобы запах полностью исчез.

Кроме того, вы также можете убрать стойкие пищевые пятна с ковров, используя только два продукта — теплую воду и соду. Для этого нужно выполнить следующий алгоритм:

Смешайте ингредиенты и вылейте прямо на пятно от еды.

Оставьте на 20 минут. Промойте участок влажной губкой.

С помощью пылесоса соберите любые мелкие кусочки пищи.

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