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Гениальные идеи использования фольги: 8 способов для разных случаев

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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У этого материала много преимуществ и способов применения в быту
У этого материала много преимуществ и способов применения в быту. Фото pexels.com

С помощью фольги можно решить многие бытовые проблемы

Фольга – это универсальный материал, который можно использовать для совершенно разных целей. Например, с помощью фольги и батарейки можно сделать яркий фонарик. Однако чаще ее применяют на кухне — для приготовления и хранения различных блюд и не только.

О 8 интересных способах использования фольги в быту, рассказывает интернет-издание poshepky.com. Причем некоторые варианты вас точно удивят.

Основные свойства, обуславливающие универсальность фольги

  • Термическая толерантность. Она может выдерживать высокие температуры и замораживание.
  • Это проводник как тепла, так и электроэнергии.
  • Алюминиевая фольга является гигиенической.
  • Она не пропускает воду. Этот материал устойчив к воде и влаге.
  • Фольга нетоксична.
  • Она устойчива к коррозии.

Как можно использовать фольгу на кухне и в доме

  1. Вы можете выстелить фольгой противень, чтобы предотвратить пригорание пищи и облегчить процесс уборки после выпечки блюд в духовке.
  2. Используйте фольгу для защиты поверхностей во время приготовления блюд, сильно загрязняющих кухню. К примеру, котлет или печеночного торта.
  3. Сделайте из фольги "крышку" для кастрюль с едой в духовке, чтобы предотвратить разбрызгивание пищи.
  4. Заверните в фольгу остатки пищи, чтобы хранить их или взять с собой в дорогу.
  5. Выложите внутреннюю мусорную поверхность ведра листом фольги, чтобы облегчить уборку.
  6. Используйте фольгу для очищения тяжелых пятен на кастрюлях и сковородках. Достаточно сформировать из фольги шарик, который будет легко оттирать грязь.
  7. Выстелите фольгой внутреннюю поверхность духовки, чтобы предотвратить прилипание пролитой жидкости.
  8. То же самое можно сделать и с варочной поверхностью. Тогда вам не придется каждый раз ее мыть.

Раньше мы рассказывали, как легко отмыть ручки газовой плиты. С таким видом загрязнения поможет легко справиться одно копеечное средство, которое найдется в каждом доме.

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#Фольга #Лайфхак #Лайфхак для кухни