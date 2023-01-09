Гениальные идеи использования фольги: 8 способов для разных случаев
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С помощью фольги можно решить многие бытовые проблемы
Фольга – это универсальный материал, который можно использовать для совершенно разных целей. Например, с помощью фольги и батарейки можно сделать яркий фонарик. Однако чаще ее применяют на кухне — для приготовления и хранения различных блюд и не только.
О 8 интересных способах использования фольги в быту, рассказывает интернет-издание poshepky.com. Причем некоторые варианты вас точно удивят.
Основные свойства, обуславливающие универсальность фольги
- Термическая толерантность. Она может выдерживать высокие температуры и замораживание.
- Это проводник как тепла, так и электроэнергии.
- Алюминиевая фольга является гигиенической.
- Она не пропускает воду. Этот материал устойчив к воде и влаге.
- Фольга нетоксична.
- Она устойчива к коррозии.
Как можно использовать фольгу на кухне и в доме
- Вы можете выстелить фольгой противень, чтобы предотвратить пригорание пищи и облегчить процесс уборки после выпечки блюд в духовке.
- Используйте фольгу для защиты поверхностей во время приготовления блюд, сильно загрязняющих кухню. К примеру, котлет или печеночного торта.
- Сделайте из фольги "крышку" для кастрюль с едой в духовке, чтобы предотвратить разбрызгивание пищи.
- Заверните в фольгу остатки пищи, чтобы хранить их или взять с собой в дорогу.
- Выложите внутреннюю мусорную поверхность ведра листом фольги, чтобы облегчить уборку.
- Используйте фольгу для очищения тяжелых пятен на кастрюлях и сковородках. Достаточно сформировать из фольги шарик, который будет легко оттирать грязь.
- Выстелите фольгой внутреннюю поверхность духовки, чтобы предотвратить прилипание пролитой жидкости.
- То же самое можно сделать и с варочной поверхностью. Тогда вам не придется каждый раз ее мыть.
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