Гениальные идеи использования фольги: 8 способов для разных случаев

С помощью фольги можно решить многие бытовые проблемы

Фольга – это универсальный материал, который можно использовать для совершенно разных целей. Например, с помощью фольги и батарейки можно сделать яркий фонарик. Однако чаще ее применяют на кухне — для приготовления и хранения различных блюд и не только.

О 8 интересных способах использования фольги в быту, рассказывает интернет-издание poshepky.com. Причем некоторые варианты вас точно удивят.

Основные свойства, обуславливающие универсальность фольги

Термическая толерантность . Она может выдерживать высокие температуры и замораживание.

. Она может выдерживать высокие температуры и замораживание. Это проводник как тепла, так и электроэнергии.

Алюминиевая фольга является гигиенической .

. Она не пропускает воду . Этот материал устойчив к воде и влаге.

. Этот материал устойчив к воде и влаге. Фольга нетоксична.

Она устойчива к коррозии.

Как можно использовать фольгу на кухне и в доме

Вы можете выстелить фольгой противень, чтобы предотвратить пригорание пищи и облегчить процесс уборки после выпечки блюд в духовке. Используйте фольгу для защиты поверхностей во время приготовления блюд, сильно загрязняющих кухню. К примеру, котлет или печеночного торта. Сделайте из фольги "крышку" для кастрюль с едой в духовке, чтобы предотвратить разбрызгивание пищи. Заверните в фольгу остатки пищи, чтобы хранить их или взять с собой в дорогу. Выложите внутреннюю мусорную поверхность ведра листом фольги, чтобы облегчить уборку. Используйте фольгу для очищения тяжелых пятен на кастрюлях и сковородках. Достаточно сформировать из фольги шарик, который будет легко оттирать грязь. Выстелите фольгой внутреннюю поверхность духовки, чтобы предотвратить прилипание пролитой жидкости. То же самое можно сделать и с варочной поверхностью. Тогда вам не придется каждый раз ее мыть.

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