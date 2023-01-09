Убирать придется не так часто: три растения умеют очищать дом от пыли

Выбирая такие вазоны, вам не придется безостановочно протирать запыленные поверхности в комнате

Комнатные растения – это не только декоративный элемент интерьера. Еще издавна они известны своей способностью производить кислород и могут помочь в борьбе с плесенью и пылью. Однако далеко не все вазоны одинаково эффективны в этом вопросе.

Какие растения помогут реже убирать в доме и будут хорошо абсорбировать мелкие дольки пыли, рассказывают patrioty.org.ua. В список самых эффективных попали всего три вазона, за которыми легко ухаживать.

Борьба с пылью с помощью комнатных растений

Лучшим решением для борьбы с пылью считаются растения с большими блестящими листьями, которые благодаря немалой площади поверхности обеспечивает максимальный захват частиц пыли. Интересно, что некоторые сорта комнатных растений задерживают пыль, испуская при этом свежий воздух.

Важно не забывать регулярно убирать пыль с листьев, чтобы она не продолжала находиться в помещении. Для этого можно воспользоваться сухой тканью из микрофибры или обычной тряпкой. Еще один вариант – устраивать душ для растений хотя бы раз в неделю.

Протирайте растения так же часто, как и другие поверхности дома.

Растения, которые лучше борются с пылью в доме

1 — Английский плющ

Подходят все разновидности английского плюща. Кроме сбора мелких частиц пыли, они еще и поглощают влагу и испарение из воздуха, что делает их прекрасным оружием против плесени. Именно поэтому этим растением обычно украшают кухни и ванные комнаты.

Такой вазон имеет хороший вид в подвесных кашпо. Он неприхотлив в уходе: требует опрыскивания всего дважды в неделю и лучше переживает засуху, чем обильный полив. Английский плющ эффективно впитывает канцерогены и углекислый газ, а также соли тяжелых металлов и формальдегид, что делает его идеальным сорбентом.

Важно! К растению нужно относиться с осторожностью, если в доме есть маленькие дети или животные, так как его листья и плоды ядовиты.

2 — Фикус каучуконосный (эластик)

Это растение с большими блестящими листьями, которое выглядит, словно натертое воском. Именно эта особенность листьев помогает фикус-эластику поглощать загрязнение.

Исследование, проведенное NASA, сделало вывод, что каучуконосный фикус можно признать одним из нескольких комнатных растений, которые лучше всего очищают воздух от загрязнителей вроде пыли. Большие листья растения эффективно улавливают мелкие частицы. Более того, производительность этого вазона можно повысить, опрыскивая его ежедневно.

3 — Хлорофитум хохлатый

Другое название — "паучее растение". Этот вазон не имеет широких листьев, как каучуконосы, однако его зеленая масса легко это компенсирует. Хлорофитум хохлатый – прекрасный натуральный сорбент. Исследования показали, что в течение 2 дней паутинные растения могут устранить около 90% токсинов в комнате. Его часто содержат в помещениях, где возможно присутствие угарного газа, ведь он может нейтрализовать продукты распада. То есть для кухни с газовой плитой это логичный выбор.

Уход за хлорофитумом очень прост: в диких условиях он растет в стволах и коре деревьев, поэтому достаточно неприхотлив и может стерпеть как сырой, так и сухой воздух. Комфортно этому растению будет даже в тени, хотя – по возможности – его все-таки лучше поставить в хорошо освещенную часть комнаты.

Раньше мы рассказывали, чем протирать пыль, чтобы не видеть ее неделями. Раскрыт просто гениальный секрет горничных.