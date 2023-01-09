Пять эфирных масел, незаменимых в уборке: удаляют плесень и освежают воздух

Иногда вместо химических средств лучше использовать натуральную альтернативу

В холодный сезон в домах может появляться плесень, в частности из-за постоянного конденсата на окнах. Не стоит спешить искать дорогостоящую бытовую химию с едким запахом. Можно воспользоваться натуральной и приятно пахнущей альтернативой – эфирным маслом.

Как пишет издание Express, пять эфирных масел очень пригодятся в уборке жилища и чудесно справятся с плесенью. В их числе лавандовое, лимонное, мятное, базиликовое и масло чайного дерева. Они обладают противогрибковыми и антибактериальными свойствами, а также способны нейтрализовать неприятные запахи.

Лавандовое масло

Поможет предотвратить образование плесени и грибка на одежде и придаст цветочный аромат вещам, если применять это масло при стирке. Лайфхак с лавандовым маслом: добавьте две-три капли масла лаванды в обычное моющее средство или кондиционер для ткани и добавьте в стиральную машину.

Лимонное масло

Лимонное масло обеспечивает цитрусовый аромат без каких-либо тяжелых химикатов и используется для удаления бактерий и грибка в доме благодаря мощным гигиеническим свойствам. Также отлично работает в универсальных чистящих средствах для кухонь и туалетов. А еще лимонное масло используют для чистки дерева, окон и ковров. Лайфхак с лимонным маслом: для очистки поверхности добавьте пять-шесть капель лимонного масла и 1/8 стакана воды в распылитель и нанесите на ткань, прежде чем протирать поверхность.

Мятное масло

Масло перечной мяты обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, отлично отпугивает пауков. Натуральное дезинфицирующее средство имеет сильный, но приятный запах, который может удалить бактерии, обитающие в вашей комнате и на поверхностях. Лучше всего использовать в ванной, которая часто является питательной средой для бактерий. Лайфхак с мятным маслом: чтобы создать спрей, смешайте ¼ стакана медицинского спирта, ¾ стакана воды и 10 капель масла перечной мяты в распылителе. Хорошо встряхните, распылите и не смывайте.

Масло чайного дерева

Известно своими антисептическими свойствами. Лучше всего подходит для ежедневной уборки по всему дому и особенно эффективно устраняет затхлый запах. Почистите с его помощью кухонную раковину, поскольку она является магнитом для плесени, бактерий и грибков. Лайфхак с маслом чайного дерева: добавьте две-три капли масла чайного дерева в одну чашку пищевой соды и нанесите на поверхность.

Базиликовое масло

Базилик имеет множество применений в доме, потому что он антибактериальный. Лайфхак с базиликовым маслом: брызните одну каплю разбавленного базиликового масла в ванну, чтобы потенциально снизить риск развития вредных микроорганизмов и бактерий.

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