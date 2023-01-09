Лук превращается в тонкие слайсы за минуту: удивительный лайфхак от шеф-повара (видео)

Лук можно нарезать быстрее, чем вам кажется

Нарезать лук очень быстро и мелко можно с помощью одного кухонного атрибута, а не ножа, как мы привыкли делать. Так вы сможете разделить овощ на тонкие слайсы за считанные минуты, и точно не успеете расплакаться при нарезке лука. В таком виде овощ подойдет для добавления в любые блюда.

Лайфхаком по экспресс-нарезке лука делится издание Express. Наглядно этот способ продемонстрировал французский шеф-повар под ником @casa_tips в TikTok. Вирусный ролик собрал уже тысячи просмотров.

Шеф-повар показывает, как можно использовать вилку и овощечистку, чтобы измельчить лук. Вот, что нужно делать:

Начните с того, чтобы втыкнуть вилку в нижнюю часть луковицы. Благодаря этому плод не развалится, пока вы его нарезаете.

Чтобы лук не выскользнул, положите руку на ручку вилки и прижимите ее к разделочной доске.

Затем быстро двигайте овощечистку вперед и назад, чтобы нарезать аппетитно тонкие ломтики.

Полученные ломтики лука идеально подходят для приготовления гамбургера или пиццы, а также салатов и закусок.

Видео шеф-повара показывает, как легко работает этот трюк с нарезкой лука.

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