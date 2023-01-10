Легкий способ открыть любую банку своими руками за пять секунд и без помощи мужа (фото)
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Винтовая крышка поддастся вам без усилий
Открыть банку без специальных приспособлений и помощи представителя сильного пола бывает трудно даже самой закаленной хозяйке. Мы уже писали о том, как легко открыть банку с крышкой твист-офф. Сейчас поговорим о винтовых крышках.
Рассказываем о способе, благодаря которому можно за пять секунд открыть любую банку, хоть покупную, хоть домашнюю закрутку. Никаких дополнительных приспособлений вам не понадобится, пишет cpykami.
Как открыть винтовую крышку руками
Складываем руки в замок. Давим руками на торцевую часть крышки, притом нижней частью ладони.
Надавливаем немного, поворачиваем банку немного и снова надавливаем. После 2-3 раз вы услышите характерный звук.
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