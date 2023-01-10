Больше никаких слез: повара раскрыли секрет, как спокойно нарезать лук и не плакать

Целых три секрета, которые спасут ваши глаза от бесполезных слез

Трудно найти основное блюдо, в рецепте которого нет лука. Этот овощ отлично смешивается с другими продуктами и отлично дополняет их вкус. Однако процесс очищения и измельчения лука называть простым не приходится: из-за особенностей химического состава продукт вызывает слезы. Раньше мы рассказывали, как всего за минуту превратить луковицу в тонкие слайсы, теперь поделимся лайфхаком, как нарезать ее без слез.

Три секрета, которые помогут значительно упростить этот процесс, раскрыли повара. О правилах нарезки лука рассказывает pixelinform.

1 — Откройте окно

Если нарезать лук при постоянном потоке свежего воздуха это поможет значительно облегчить процесс. Воздух, который будет свободно циркулировать по комнате, поможет снизить концентрацию веществ, вызывающих слезы. Однако важно следить за тем, чтобы в комнате не возникало сквозняка.

2 — Ледяная вода

Холодная жидкость тоже может значительно облегчить жизнь поварам. В очень холодной воде перед измельчением нужно обработать и сам лук, и нож.

3 — Морозилка

Этот метод считается наиболее действенным. Он состоит в том, что очищенную луковицу отправляют в морозильную камеру буквально на 10 мин. Благодаря этому ее можно будет нарезать без слез.

Раньше мы рассказывали, как быстро замариновать лук без применения кипятка. Этот простой рецепт сгодится и для салатов, и для других блюд.