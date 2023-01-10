Мы всю жизнь делаем это неправильно: почему пельмени нельзя бросать в кипяток

Бросать в кипяток полуфабрикаты прямо из морозилки — плохая идея, такой способ приготовления — не более, чем миф

Казалось бы, сварить пельмени – самый простой вариант быстро приготовить себе поесть. Набрал воды в кастрюлю, поставил ее кипятиться, достал пельмени из морозилки и в удобный момент просто забросил их в уже закипевшую воду.

Но нет – это неправильный вариант. Так ваш ужин, скорее всего, разлезется по всей кастрюле, а смаковать придется отдельно тестом и отдельно мясом. Как на самом деле нужно варить мороженые пельмени и почему бросать их в кипяток не стоит, рассказывает FoodOboz.

Почему пельмени нельзя варить в кипятке

Причина кроется в разнице температур. При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные полуфабрикаты относительно сухие и непластичные, поэтому при расширении они начинают лопаться и просто разваливаются.

Как варить пельмени, чтобы они не слипались и не разваривались

Для того чтобы избежать таких неприятных последствий, бросать пельмени нужно не в кипяток, а просто в горячую воду. Так сухие полуфабрикаты смогут держаться кучи.

Впрочем, бывает всякое, и если пельмени уже оказались в кипятке, просто долейте в кастрюлю стакан холодной воды. Такой лайфхак поможет быстро стабилизировать температуру, и пельмени сохранят свою форму и структуру.

Есть еще один интересный лайфхак, который поможет сварить вкусные пельмени: перед тем как начать их готовить, пельмени следует замочить в воде на несколько минут. Таким образом, тесто впитает определенное количество воды и при варке пельмени уже 100% не лопнут.

Раньше мы рассказывали, какой секретный ингредиент добавляют в фарш для пельменей для невероятной сочности. Приготовив такое блюдо всего раз, другими рецептами вы больше пользоваться не захотите.