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Забудьте о ржавых пятнах на кране навсегда: простейшее средство, которое облегчит уборку в ванной

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как отмыть краны от ржавчины
Как отмыть краны от ржавчины. Фото prostoway

Кран будет блестеть, словно только установили

Ржавые краны — это проблема, с которой часто сталкиваются домохозяйки. Поэтому неудивительно, что в магазинах бытовой химии так много различных специальных средств, которые помогут вернуть смесителям былой блеск. Однако можно это сделать и без дорогостоящей химии.

Как отмечает портал prostoway, избавиться от ржавого налета на кранах и вернуть им былой блеск, а после поддерживать состояние как новое, помогут нехитрые советы и подручные средства. Практически все нужные "ингредиенты" всегда находятся на вашей кухне.

Чем отмыть краны в ванной от ржавчины

Для того чтобы краны в вашей ванной снова сверкали чистотой, как будто вы их только что установили, вам понадобится лимон и соль. Благодаря этим двум простейшим продуктам, ржавые пятна исчезнут просто на глазах. Возьмите половинку лимона, обмакните ее в соль, и натрите кран.

Чтобы закрепить результат и добиться идеального блеска — оберните кран на полчаса смоченным в уксусе бумажным полотенцем. Также для того, чтобы отшлифовать поверхности, можно протереть краны салфеткой, смоченной в детском масле.

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#Уборка #Лайфхак #Ржавчина