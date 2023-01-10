Чем нужно натереть сыр, чтобы он долго не твердел и не плесневел: необычный лайфхак

Многие из нас оставляют сыр в пищевой пленке, но это неправильно

Срок годности многих продуктов зависит от того, как мы их храним, особенно это важно в условиях отключения холодильника из-за перебоев со светом. Если вы хотите дольше сохранить свежим и вкусным сыр, то не следует оставлять его в пищевой пленке.

Есть несколько правил хранения сыров, пишет издание Express. Один простой лайфхак поможет продукту долго не портиться и не плесневеть. Сыр останется мягким и пригодным к употреблению с помощью трюка с растительным маслом.

Так, вместо пищевой пленки или вощеной бумаги предлагается натереть поверхность сыра небольшим количеством оливкового или растительного масла без запаха. Масло предотвращает затвердевание сыра или потенциальное развитие плесени. Затем сыр можно положить в контейнер или на тарелку в холодильник, не накрывая.

Кроме того, если у вас есть место, то используйте ящики для овощей для хранения сыра. Там сбалансированная влажность, и в этой части прибора, скорее всего, будет поддерживаться постоянная температура. К тому же, так сыр будет храниться вдали от задней части холодильника, где он потенциально может замерзнуть.

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