Оставьте это средство на ночь и утром окна будут сухими: дешевый лайфхак против конденсата

Вы с легкостью соорудите такой себе самодельный осушитель воздуха

Вместе с холодной погодой в дома приходит одна неприятность: проблема с конденсатом на окнах. Ее нужно решить как можно быстрее, иначе в доме станет сыро и появится плесень. К тому же, убрать лишнюю влагу поможет один подручный ингредиент, который не нанесет ущерб вашему бюджету.

Лайфхаком против конденсата на окнах делится издание Express. Есть простой способ побороть повышенный уровень влаги в комнате. Все, что вам потребуется для так называемого самодельного осушителя, обычная кухонная соль.

Так, рекомендуется просто поставить миску с солью на подоконник под стеклом, которое обычно покрыто конденсатом. Оставьте соль на подоконнике на ночь. Она поглотит большую часть конденсата.

Соль — отличное вещество для использования в качестве естественного осушителя, поскольку она не содержит химических веществ, но хорошо поглощает влагу из воздуха. Бонус этого метода еще и в том, что соль не обойдется вам дорого.

Одна из пользовательниц TikTok под ником @naziaxhome проверила этот лайфхак и пришла в восторг от результатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться от конденсата на окнах можно и с помощью другого метода, для которого потребуется одно подручное средство.