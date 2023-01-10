Чайник заблестит: экологически чистый лайфхак удалит налет за считанные минуты

С известковым налетом справятся простые средства домашнего обихода

Чайник – один из бытовых приборов, которые мы часто используем. Однако не всегда уделяем внимание его чистке. Хотя избавляться от известкового налета в чайнике стоит регулярно один раз в месяц. К тому же, сделать это можно экологически чистым способом.

О лайфхаке против налета в чайнике рассказывает издание Express. Очистка займет считанные минуты. Все, что вам нужно, это немного столового уксуса, лимоны или лимонная кислота. Эти подручные средства сделают чайник блестящим, а вкус ваших напитков будет идеальным.

Чтобы избавиться от известкового налета в чайнике, проделайте простую манипуляцию:

Добавьте в чайник один целы лимон (нарежьте его перед этим) или лимонную кислоту (1-2 столовые ложки). Также можно использовать уксус (1-2 чашки). Известковый налет легко растворяется кислотой, поэтому работают все три вещества.

Налейте воду, чтобы покрыть известковый налет, вскипятите чайник и дайте ему остыть в течение 30 минут.

Вскипятите чайник еще раз, а затем вылейте содержимое.

У вас будет суперблестящий чайник без известкового налета внутри. Если вы беспокоитесь о том, что в чайнике останется сильный запах уксуса или лимона, просто наполните его обычной водой после обработки известкового налета и еще раз вскипятите.

Убедиться, что этот метод превосходно работает, поможет видео одного из блога в Инстаграм.

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