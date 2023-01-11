Две ложки этой приправы сделают полотенца белее, чем в день покупки: бабушкины уловки

Простой способ вернуть домашнему текстилю первозданный вид

Полотенца, как и любой бытовой текстиль, нужно регулярно стирать и гладить. Правильный уход за этими изделиями гарантирует их долгую службу. Однако со временем вещи все равно теряют свой первозданный вид, а белые полотенца приобретают серый оттенок.

Как это исправить, рассказывают belnovosti. Оказывается, сделать махровые полотенца такими же белыми, как в день покупки, можно с помощью популярной специи, которая найдется практически в каждом доме. Речь идет об обычной горчице.

Как отбелить полотенца с помощью горчицы

Это копеечное средство может оказаться даже более действенным, чем магазинная химия. Для того чтобы отбелить махровые полотенца, надо вскипятить воду и добавить на каждый литр по 2 ст. л. горчицы. После перемешивания в жидкость опускают полотенца и оставляют их в этом горчичном растворе на 12 часов.

Тогда изделия нужно постирать, как обычно — в стиральной машине. Но без кондиционера, потому что из-за него полотенца хуже впитывают влагу.

Раньше мы рассказывали, в чем опытные хозяйки советуют замачивать очень грязные и засаленные полотенца. Благодаря этой простой смеси они будут как новые.