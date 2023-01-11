Чем можно легко заменить крышку от сковороды: самый простой кухонный лайфхак

Крышка к сковороде очень даже пригодится, когда нужно пожарить что-то жирное, потому что потом отмывать кухню придется долго и нудно

Каждый день на кухне хозяйки сталкиваются с множеством проблем. Начиная от того, что из мусорного ведра может внезапно начать "пахнуть" на всю комнату, а газовая плита и духовка нуждаются в постоянном уходе и устранении жирных загрязнений, и заканчивая тем, что на посуде порой возникают такие загрязнения, о которых сложно было даже подумать. А бывает, что к некоторым посудинам просто невозможно найти крышку — она вроде бы где-то есть, но где — никто не может сказать.

Если вам срочно нужна крышка к сковороде, а ее у вас нет, не беспокойтесь, ведь сделать ее можно из подручных материалов. Самым простым лайфхаком, как смастерить такую "крышку", делится Ukr.Media.

Как сделать крышку к сковороде из пергаментной бумаги

Хорошей заменой крышке может послужить пергаментная бумага. Из куска такой бумаги вырезают круг, который по размеру должен быть немного больше диаметра сковороды. Этим куском пергамента накрывают сосуд во время приготовления всевозможных блюд, из которых во все стороны брызгает жир (например, при жарке котлет, рыбы, мяса или полуфабрикатов).

В результате жирные брызги со сковороды не будут разлетаться в разные стороны, а будут оседать на внутренней поверхности бумаги. Это поможет вам сэкономить силы и время на отмывании кухни от жирных пятен.

Безопасна ли пергаментная "крышка" в использовании

Такая собственноручно изготовленная крышка для сковороды полностью безопасна – пергаментная бумага не горит. Однако стоит учитывать, что загореться может жир, который будет оседать на нашей поделке. Поэтому соблюдайте осторожность и держите использованную бумагу подальше от огня.

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