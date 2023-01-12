Если во время стирки исчез свет: как перезапустить стиралку и насколько это опасно

Некоторые современные модели стиральных машин сами перезапустятся, другие же нужно включать вручную

В Украине продолжаются плановые отключения электроэнергии. Свет в разных областях выключают по графикам, однако бывает и такое, что электроэнергия может исчезнуть и "внепланово". Если в этот момент вы занимаетесь стиркой, не переживайте — после включения света машинку можно будет без проблем перезапустить.

Как это правильно сделать, рассказывает Ukr.Media. Также хозяйкам будет полезно узнать несколько нюансов относительно того, в чем будет заключаться разница между перезапуском более старых и более новых моделей стиральной машины.

Исчез свет во время стирки: что делать со стиральной машинкой

Поведение вашей стиральной машины в таком случае зависит от ее модели. Производители более дорогих современных моделей предусмотрели выключение света, поэтому часто машинки – после восстановления электроснабжения – просто продолжают свою работу на прежнем режиме. Лучшие модели часто на электронном управлении, поэтому они могут даже переспросить у вас: возобновлять работу на том же режиме, где они остановились, или выбрать какой-нибудь другой?

Впрочем, бывают и случаи, когда настраивать процесс придется самостоятельно. Более старые модели стиральных машин могут не включаться автоматически после внезапного отключения света. Они потребуют перезагрузки.

Чтобы перезапустить стиральную машину, попробуйте нажать кнопку "Пауза/Пуск", а затем снова включить ее. Если это не сработало, извлеките из розетки штекер, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его в розетку. Такие манипуляции почти всегда помогают технике перезапуститься. Если машина все равно отказывается запускаться, попробуйте выбрать другой режим стирки.

Может ли стиральная машинка сломаться из-за отключения света

Внезапное отключение электроэнергии не повредит стиральной машине. Опасность представляет только включение света. В этот момент происходит скачок напряжения, который опасен для всей бытовой техники. Новые модели часто защищены от этой проблемы, а вот старые нет. Поэтому желательно извлечь штекер из розетки, а затем включить его, когда дадут свет и пройдет хотя бы несколько минут (за это время напряжение в электросети должно стабилизироваться).

Раньше мы рассказывали, как вычислить идеальную пропорцию порошка, который нужно засыпать в стиральную машину. А еще – что нужно сделать, чтобы машинка не прыгала во время стирки.