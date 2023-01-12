Результат на миллион за сущие копейки: зачем опытные хозяйки заливают уксус в унитаз

Эффект можно усилить, если добавить в смесь еще один простой ингредиент

Привычный уксус 9% можно использовать не только в кулинарии, но и в быту. Он имеет много полезных свойств, с помощью которых можно устранять различные виды загрязнений в доме и на вещах, и даже избавиться от плесени.

Однако особенно полезной уксусная кислота будет при мытье ванной комнаты и туалета. Чтобы с легкостью очистить унитаз, достаточно всего двух стаканов этого чудо-продукта, сообщает glavred. А усилить эффект можно с помощью правильной пропорции соды.

Что делает уксус, залитый в унитаз

Обычный столовый уксус, попадая в унитаз:

растворяет известковый налет;

очищает детали из металла от ржавчины;

уничтожает лишние запахи;

растворяет мочевой камень;

убивает бактерии шигеллы, приводящие к дизентерии;

убивает кишечные палочки.

Как очистить унитаз с помощью уксуса и соды

С унитаза нужно удалить воду. Для этого перекрывают кран, сливают всю воду из бачка и стараются выбрать побольше воды из стояка унитаза.

Два стакана столового уксуса 9% подогревают в эмалированной кастрюле до 40°C. Подогретую кислоту нужно залить в унитаз как минимум на 2 часа, а лучше – на ночь. Не забудьте опустить крышку унитаза.

Чтобы усилить эффект, можно добавить соду. Для этого один стакан подогретого до 40°C уксуса (200 мл) следует смешать с содой (1 ст.л.). Получившуюся смесь на несколько часов заливают либо в чашу унитаза, либо в сливной бачок, в зависимости от того, что вам нужно отмыть. Для закрепления эффекта эту процедуру иногда можно повторять.

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