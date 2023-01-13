Никаких комочков больше не будет: как варят манную кашу шеф-повара

Благодаря этому лайфхаку, вы забудете, что такое комочки в манке

Манная каша — это один из самых популярных завтраков, которым мамы кормят своих деток. Однако чаще всего, малыши отказываются ее есть, и даже во взрослом возрасте не возвращаются к этой каше, а все из-за комочков. По этой же причине многие хозяйки и вовсе побаиваются ее готовить. Кстати, а вы знали, что манку также можно приготовить без варки?

Как же приготовить манную кашу без этих зловещих комочков? Как отмечает портал "Вкусно+", добиться идеальной текстуры каши не такая уж сложная задача. И профессиональные шеф-повара уже давно нашли "противоядие" от комков. Что делать — читайте далее.

Как сварить манку без комочков

Оказывается, причиной появления комков в манной каше является тот факт, что хозяйки постоянно допускают одну распространенную ошибку при ее варке. А именно добавляют манную крупу в горячее молоко, а этого ни в коем случае нельзя делать.

Чтобы каша получилась идеальной, молоко должно быть немного теплым. А крупу нужно засыпать мелкими порциями и постоянно помешивать.

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