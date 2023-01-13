Одно простое средство усилит эффект любого стирального порошка в несколько раз: что добавляют в барабан

Хитрый трюк для экономных хозяек

Большинство людей уверены, что чтобы результат стирки порадовал, нужно покупать только дорогие стиральные порошки. От дешевого, мол, вау-эффекта ждать не стоит. Однако на самом деле это не совсем так.

Значительно усилить эффект даже самого дешевого порошка можно с помощью одного простого средства, которое продается в любой аптеке. Причем стоит такой "усилитель" копейки. Что это за бюджетное средство, рассказывает pixelinform.

Как сделать любой стиральный порошок очень эффективным

Чтобы белье было идеально чистым после стирки, понадобится обычный нашатырный спирт, который можно найти в первой попавшейся аптеке (а, возможно, и в вашей домашней аптечке). На одну стирку понадобится всего 40 мл нашатыря. Отмерьте требуемый объем и залейте средство прямо в барабан стиральной машинки. После этого можете спокойно запускать стирку, засыпав в лоток для стирального порошка даже какое-нибудь недорогое средство.

Нашатырный спирт не только поможет идеально постирать вещи, но и вернет одежде яркость. Относительно запаха тоже можете не беспокоиться – достав вещи из стирали, резкого аромата нашатыря вы точно не услышите.

Раньше мы рассказывали, как спасти любимую кофту от пятен, которые оставляет дезодорант и делились тремя крутыми лайфхаками. В каждом случае речь идет о недорогих средствах, которые найдутся в каждом доме.