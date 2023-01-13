Делайте это два раз в день и конденсат на окнах уменьшится: дельный совет

Многие забывают о проветривании комнаты, а это очень важно, в том числе, и в случае с конденсатом

В холодное время года на окнах может образовываться конденсат. Это проблему нужно решить как можно скорее, иначе она грозит появлением плесени в доме. Такой простой совет, как проветривание, очень действенен в этом случае, но многие из нас забывают открывать окна.

Как пишет издание The Sun, есть точное время, в которое нужно открывать окна, чтобы уменьшить конденсат. Проветривание — это отличный способ предотвратить появление плесени и повышенного уровня влажности в вашем доме.

Рекомендуется открывать окна дважды в день – утром и перед сном. К примеру, вы можете открыть окно в спальне на 5-15 минут в 8:00 после пробуждения и в 22:00 до того, как лечь в постель. Это не только помогает уменьшить скопление конденсата, но и пропускает свежий воздух в помещение, очищая его. На кухне или в ванной комнате, где может быть больше пара и скапливается конденсат, тоже нужно регулярно держать окна широко открытыми.

По возможности, проветривать помещение нужно тогда, когда отопление в доме выключено. Так вы не выпустите тепло извне, за которое платите по счетам. Кроме того, закройте дверь в комнату, пока открыты окна.

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