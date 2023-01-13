Кастрюли и сковородки из нержавеющей стали снова будут блестеть: нужен один подручный продукт

Уксус — незаменимый помощник в бытовых делах

Кастрюли и сковороды из нержавеющей стали не полностью защищены от любых следов или царапин. Со временем их поверхность покрывается пятнами, вызванными солью и минералами из пищи. Но не спешите огорчаться, один подручный ингредиент поможет сделать их снова блестящими. Нагар во внутренней часте посудины можно с легкостью убрать.

О лайфхаке по очистке сковородок и кастрюль из нержавейки рассказывает издание издание The Sun. Все, что вам потребуется, обычный уксус, который часто используется в бытовых целях, в том числе для натирания посуды до блеска, как в ресторанах.

Вы можете волшебным образом удалить окисленный слой на посуде небольшим количеством старого доброго столового уксуса. Что нужно делать, чтобы вернуть блестящий вид кастрюле или сковородке из нержавейки: просто налейте немного уксуса в кастрюлю, взболтайте ее и промойте.

Кислота в уксусе быстро восстанавливает блеск нержавеющей стали. После мытья сковорода будет выглядеть как новая, без каких-либо пятен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить нержавеющую посуду с помощью корвалола. Звучит неожиданно, и хотя этот способ чистки посуды не так популярен, но очень эффективен.