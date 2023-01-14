Где правильно ставить тарелку в микроволновке, чтобы еда равномерно нагревалась: об этом знают единицы

Проблема холодной еды и горячей тарелки решается на раз-два

Поставил тарелочку с едой в микроволновку, чтобы она нагрелась, а она холодная — знакомая ситуация? Если да, то вы пришли по адресу, ведь далее мы расскажем, почему так происходит, и где же лучше всего ставить посуду, чтобы пища в ней становилась горячей. Также напомним, что некоторые продукты ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке.

Сразу отметим, что это никак не связано с поломкой вашей бытовой техники. Все намного проще — вы просто не там ставите тарелку, и поэтому еда не успевает нагреться, пишет портал prostoway. Как нужно — читайте далее.

Как правильно греть еду в микроволновке

Если вы сталкивались с такой проблемой, значит, чтобы нагреть еду, вы ставите тарелку по центру микроволновки, ведь такая "позиция поможет прогреть блюдо равномерно и со всех сторон". Нет, это мнение ошибочное, и вы уже сами должны это понимать, ведь достаете горячей только посуду, но не блюдо.

Чтобы решить эту проблему тарелку с едой следует ставить поближе к краю стеклянной подставки. В таком положении она будет прокручиваться лучше и действительно прогреваться. Кстати, не все знают об этом нюансе пользования микроволновкой, поэтому скорее пробуйте и пополняйте их ряды.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты не стоит разогревать в микроволновой печи, ведь так они испортятся.