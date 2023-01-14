Больше не будете мучаться: способ, как за 15 минут отмыть жир с крышки

Узнайте, как в два счета очистить жирные пятна с кромок

Стеклянные крышки от сковородок и кастрюль из-за приготовления жирной пищи очень быстро теряют свой первоначальный внешний вид. Бывает, что отмыть грязь с кромок крышки с помощью обычного моющего средства недостаточно, и приходится решать проблему другими методами.

К счастью, есть один копеечный способ, которым часто пользуются опытные хозяйки, пишет cpykami. Стоит только сделать эффективное средство, приготовленное всего из 3 ингредиентов. Сама процедура занимает всего 15 минут.

Как отмыть жир со стеклянной крышки

Для этого нам понадобиться 1 ст. л. горчичного порошка, 2 ст. л. соды и 1 ст. л. моющего средства. Заливаем ингредиенты 3 литрами кипятка и хорошо перемешиваем. Помещаем крышку в раствор и оставляем на 15 минут. Через 15 минут остается только пройтись по всем кромкам щеткой.

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