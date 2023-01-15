Какую ошибку вы допускаете, стирая полотенца: это средство превращает их в наждачную бумагу

Вот какая ошибка приводит к такому результату

Мягкие и пушистые полотенца хороши только в первый период после покупки, однако со временем они постепенно загрязняются. Мы тут же спешим отправить их в стирку, но результат от этого нередко бывает еще хуже: ткань может стать жесткою и грубой, как наждачная бумага. А виной всему всего один ингредиент.

Некоторые хозяйки заливают вместе с моющими средствами один бюджетный ингредиент, считая, что якобы с ним полотенца будут более мягкими. Однако это ошибочное мнение, пишет belnovosti.

Что нельзя добавлять в стирку с полотенцами

Превращает в наждачную бумагу даже самые мягкие полотенца обычный уксус. Лучше обратить внимание на использование специальных средства для стирки. Так, не следует отказываться от кондиционера. А вместо стирального порошка лучше использовать гель.

Также имеет значение и температура воды. Используйте горячую воду, вместо холодной. Горячая сможет не только эффективней убить микробы, в то время, как холодная делает ткань жестче.

Ранее "Телеграф" писал, как отстирать самые засаленные кухонные полотенца. Стоит использовать способ с двумя копеечными ингредиентами.