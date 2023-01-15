Всего 10 минут и засаленных пятен уже нет: как быстро очистить рукава на пуховике

Рассказываем, как быстро почистить пуховик без разводов

Стирка пуховика — дело тонкое. Одно неверное движение — и пух собьется в комки, а на поверхности теплой вещи образуются разводы. Ранее мы уже писали, как правильно стирать пуховик в машинке, а теперь расскажем, как очистить на куртке грязные рукава.

Для того чтобы полностью не стирать пуховик, воспользуйтесь действенным лайфхаком без использования "химии". Как пишет cpykami, все что нужно, — это губка для мытья посуды и хозяйственное мыло. Зная этот простой способ, буквально за 10 минут можно легко очистить даже самые загрязненные участки на одежде.

Как очистить грязные рукава на пуховике без разводов

Наносим небольшое количество мыла на губку и аккуратно протираем места загрязнений мягкой стороной губки. Смываем мыло водой и сразу же просушиваем рукава махровым полотенцем. Можно досушить феном, но лучше позволить всему высохнуть самостоятельно.

На заметку: обрабатывайте пуховик водоотталкивающей пропиткой для текстиля и мембранных тканей, так куртка будет меньше пачкаться.

Ранее "Телеграф" писал, как освежить пуховик без стирки.