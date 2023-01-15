Даже не вздумайте так сушить одежду: рискуете расстаться с любимыми вещами

Сушка вещей на радиаторах является большой ошибкой

Для некоторых не составит труда высушить только постиранные вещи на батарее. Однако, пользуясь таким способом, у вас есть риск навсегда расстаться со своей любимой одеждой.

Как пишет Ukr.Media, хоть вещи на радиаторе и быстрее высыхают, однако в этом случае на изделиях могут появиться пятна. Особенно актуальна проблема для старых батарей со следами ржавчины и коррозии.

Вообще не подходит метод сушки на батарее деликатным тканям, а также шерстяным изделиям и вещам из тонкого шелка. Они могут легко сесть или деформироваться. К тому же стоит знать, что ткань одежды на радиаторе сильно пересыхает.

Как правильно сушить одежду после стирки

Лучше развешивать вещи на специальную сушилку. Для ускорения процесса стоит периодически проветривать помещение или поставить поблизости вентилятор.

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