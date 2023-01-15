Станет как новая: действенный трюк по очистке лейки для душа

Убрать налет с лейки душа очень просто, если знать одно секретное средство

Со временем и душевая кабина, и краны покрываются известковым налетом. Загрязняется сама лейка душа, из-за чего даже может ухудшиться напор воды. Однако есть способ очистить насадку без лишних хлопот.

О лайфхаке по чистке лейки душа от налета извести и мыльных средств рассказывает издание Express. Все, что вам понадобится, вы точно найдете на своей кухне. Речь идет об обычном столовом уксусе, который часто используется в целях уборки.

Как очистить лейку душа с помощью уксуса:

Брызните уксусом на лейку и оберните ее полиэтиленовым пакетом. Или же наполните жидкостью пакет, а затем погрузите туда насадку. Используйте эластичную ленту или стяжку для фиксации, чтобы закрепить пакет. Оставьте на ночь. Потрите щеткой (или используйте старую зубную щетку) и чистящим средством на следующий день.

Вы удивитесь, но насадка снова заблестит, словно вы только ее купили. Уксус отлично справляется с известковым налетом, убирая все загрязнения. Теперь отверстия лейки смогут беспрепятственно пропускать чистую воду, а напор будет достаточным.

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