Плесень легко удалится даже с потолка: лайфхак-находка со средствами, которые есть в доме

Не спешите тратиться на дорогостоящие химикаты против грибка

В комнатах, где влажно, часто может возникать плесень. Особенно это касается ванной комнаты. Если вы уже применяете самодельный осушитель воздуха, но грибок продолжает развиваться, попробуйте один простой способ очистки с помощью подручных компонентов.

Лайфхаком по удалению плесени, в том числе на потолке, делится издание Express. Грибок нужно убирать в доме как можно быстрее, ведь он быстро распространяется и может быть опасным. Все, что вам понадобится для чистки, точно есть в вашем доме – уксус и сода.

Как убрать плесень с потолка

Смешайте уксус и пищевую соду. С помощью швабры с губкой или жесткой продолговатой щетки (веника или метлы, обернутыми тканью) нанесите раствор на поверхность. Не забудьте надеть защитную маску и перчатки. Потрите. Пройдитесь по потолку чистой влажной губкой, чтобы удалить плесень и остатки средств.

Если загрязнения стойкие, то попробуйте другой лайфхак против плесени:

Смешайте теплую воду и средство для мытья посуды. Окуните чистую плоскую швабру в жидкость и проведите по пораженной части потолка. Оставьте сохнуть.

Смешайте воду и отбеливатель в новой емкости. Надев маску, перчатки, очки и защитную одежду, окуните швабру в раствор отбеливателя и еще раз протрите потолок.

Возьмите чистую швабру или хорошо промойте ее, прежде чем промыть поверхность чистой водой, чтобы удалить остатки отбеливателя.

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