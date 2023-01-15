Проветривание и не только: пять простых привычек, чтобы предотвратить конденсат

С лишней влагой можно бороться постоянно, но лучше создать условия, которые исключат такую проблему

В холодное время года на окнах может скапливаться конденсат. От него стоит как можно быстрее избавиться, иначе это грозит распространением плесени в жилище. Есть несколько правил, которые помогут предотвратить проблему с конденсатом.

Как пишет издание Express, конденсация возникает на любом материале, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью. Однако пять простых рекомендаций способствуют предотвращению скопления жидкости на подоконниках по утрам.

Правило №1. Открытые окна

Окна должны быть открыты во время и после приготовления пищи, а также во время/после использования душа или ванны. Так вы выпустите влажный воздух наружу и предотвратите накопление конденсата на окнах и поверхностях.

Правило №2. Используйте вытяжные вентиляторы

Вытяжные вентиляторы удаляют пар, в результате так он не контактирует со стенами. Такие устройства уберут влажный воздух из ванных комнат, кухонь и других мест, где есть проблемы с влажностью.

Правило №3. Закройте двери на кухню и в ванную комнату

Закрывая двери на кухню и в ванную, вы предотвратите распространение пара по всему дому, что может привести к образованию конденсата. Тем не менее, есть и такой совет: двери в ванную комнату следует оставлять открытыми после душа, чтобы предотвратить рост плесени и свести ее к минимуму. Так что оставьте вытяжку включенной примерно на 30 минут после водных процедур.

Правило №4. Инвестируйте в осушитель

Осушители забирают всю лишнюю влагу из воздуха и не дают ей превратиться в конденсат на поверхностях. Цена прибора зависит от размера и мощности.

Правило №5. Сушка одежды не в доме

Один из лучших способов борьбы с конденсатом — сушить одежду на улице или рядом с осушителем. При сушке одежды внутри влага высвобождается в воздух, создавая больше конденсата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что справится с конденсатом на окнах можно с помощью одного кухонного ингредиента.