Зачем класть в холодильник древесную золу: лайфхак, который вас удивит

Об этом полезном применении древесной золы в быту вы не знали

Есть множество способов использования древесной золы не только на дачном участке, но и в быту.

Например, зачем класть древесную золу в холодильник? Оказывается, она может решить одну из главных проблем бытовой техники, в которой хранятся овощи, фрукты и зелень.

Зачем класть древесную золу в холодильник

Все очень просто: для того, чтобы избавиться от неприятного запаха. Древесная зола известна тем свойством, что способна впитывать в себя все "амбре". Достаточно насыпать немного золы в небольшую пиалу и поставить в холодильник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем класть губку для мытья посуды в тот же холодильник. Кроме неприятного запаха, она решает еще одну распространенную проблему.

Также мы писали об еще одном способе избавиться от "амбре" в холодильнике. Достаточно открыть аптечку и достать один копеечное лекарство.