Зачем класть в холодильник древесную золу: лайфхак, который вас удивит
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Об этом полезном применении древесной золы в быту вы не знали
Есть множество способов использования древесной золы не только на дачном участке, но и в быту.
Например, зачем класть древесную золу в холодильник? Оказывается, она может решить одну из главных проблем бытовой техники, в которой хранятся овощи, фрукты и зелень.
Зачем класть древесную золу в холодильник
Все очень просто: для того, чтобы избавиться от неприятного запаха. Древесная зола известна тем свойством, что способна впитывать в себя все "амбре". Достаточно насыпать немного золы в небольшую пиалу и поставить в холодильник.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем класть губку для мытья посуды в тот же холодильник. Кроме неприятного запаха, она решает еще одну распространенную проблему.
Также мы писали об еще одном способе избавиться от "амбре" в холодильнике. Достаточно открыть аптечку и достать один копеечное лекарство.