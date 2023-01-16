Они есть на каждой кухне: что поможет отмыть духовку от пригоревшего жира

Такие средства более безопасны и экологичны

Хозяйки, которые часто готовят в духовке, знают наверняка, что после готовки их всегда ждет уборка, ведь духовой шкаф очень быстро покрывается жиром. Игнорировать это не стоит, ведь жир будет накапливаться еще больше, а это и некрасиво, и отмывать позже будет еще тяжелее. Чтобы вы не применяли различную агрессивную бытовую химию от жира, рассказываем вам, какие есть эффективные народные средства для чистки духовки.

Как отмечает портал prostoway, вам понадобится всего два продукта, которые 100% есть на каждой кухне. Более того, они являются частыми фигурантами в чистящих средствах, поэтому почему бы не попробовать использовать их напрямую. Речь идет об уксусе и соде.

Как отмыть духовку от жира

Дверца духового шкафа

Стеклянной поверхности вернет блеск и чистоту пищевая сода. Возьмите губку, и жесткой стороной с водой увлажните поверхность, после посыпьте ее содой и оставьте на 30 минут. Спустя это время жирный налет довольно легко смоется.

Стенки духовки

Теперь "в бой" вступает уксус. Чтобы вернуть чистоту стенам в духовом шкафу протрите их этой жидкостью, а затем закройте технику на несколько часов. За это время жир станет более мягким и его будет легче смыть.

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