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Яблоки могут месяцами оставаться вкусными и хрустящими: где нужно хранить фрукт

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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При хранении яблок учтите пару нюансов
При хранении яблок учтите пару нюансов

Чтобы фрукт не почернел, его следует убрать в определенное место

Яблоки могут оставаться вкусными и пригодными к употреблению продолжительное время, и речь сейчас не о сушке фруктов. Чтобы продлить срок годности этих плодов, учитывайте ряд правил при их хранении. Если кожура начала чернеть, а мякоть стала слишком мягкой и рыхлой, то, вероятно, вы храните фрукт неверно.

Не стоит класть яблоки в вазу с другими фруктами. Как пишет издание Express, яблоки будут хрустящими и свежими в течение нескольких месяцев, если поместить их в холодильник. Но и здесь стоит знать несколько нюансов, чтобы плоды не портились.

Так, почти всем сортам нужна прохладная затененная среда, чтобы оставаться свежими. Выдвижной ящик вашего холодильника — отличное место для размещения яблок, где они могут храниться от шести до восьми недель. Конечно, если оставить фрукты вне холодильника, они не сразу испортятся, хотя начнут становиться коричневыми и размягчаться гораздо быстрее, чем если бы они были в холоде.

Кроме того, важно хранить яблоки отдельно от определенных продуктов. Плоды выделяют газ этилен, который ускоряет созревание других фруктов и овощей, особенно если сами яблоки повреждены или перезрели. Если вы не хотите способствовать созреванию других продуктов, храните яблоки в пластиковой таре или пакете в холодильнике. Если ваш единственный вариант — хранить яблоки на полке, то поместите их в отдельную миску или в бумажный пакет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить сыр, чтобы он дольше оставался вкусным. Один трюк поможет избежать плесени и твердой корки на продукте.

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