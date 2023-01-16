Как легко убрать пятна от дезодоранта из темной одежды: выручит одно моющее средство

Использовать уксус, лимонную кислоту или перекись водорода нельзя — это только испортит вашу вещь

Часто любимая одежда портится по нашей неосторожности. Например, во время застолья, когда на вещь падает кусок жирной пищи или если мы воспользовались дезодорантом и сразу натянули кофту или футболку. Вывести такое пятно бывает очень сложно и обычный порошок с этим вряд ли справится. Но есть несколько хитрых трюков, которые помогут убрать пятно от антиперспиранта из светлой одежды. А вот для темных вещей понадобятся другие средства.

Как спасти темную одежду от пятен дезодоранта, рассказывает prostoway. Причем отмечается, что смеси на основе уксуса, лимонной кислоты или перекиси водорода — не вариант, потому что после такого "трюка" вещь можно будет просто выбросить.

Поможет в этой ситуации обычное моющее средство для посуды. Оно быстро уберет белые пятна от антиперспиранта, не оставляя при этом следов.

Чтобы убрать пятно, его обрабатывают любым средством для мытья посуды, оставляя вещь полежать примерно на 30 мин, чтобы добиться лучшего эффекта. При этом загрязненную вещь можно легонько потереть. Через пол часа одежду нужно постирать обычным способом — в стиральной машине или вручную.

Кстати, помните, что одежду с пятнами специально сушить или гладить нельзя. В таком случае вывести грязь будет практически нереально – она слишком въестся в волокна ткани.

Раньше мы рассказывали, как быстро и без проблем вывести жирные пятна из джинсов. Этот простой лайфхак лучше срабатывает, пока загрязнение еще "свежее".