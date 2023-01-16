Холодильник – не совсем то: британский шеф-повар удивил советом по хранению яиц

Чтобы не портился вкус яиц, продукт требует определённых условий хранения

Яйца – базовый продукт рациона, который ранее весьма подорожал в Украине. Обычно все кладут их в холод, но британский шеф-повар Джеймс Мартин призвал не хранить яйца в холодильнике. Так, по его словам, портится их настоящий вкус и запах.

Об этом говорится в материале издания "Express". Кулинар пояснил, что пористая структура всех яиц является причиной того, что их нужно хранить при комнатной температуре. Качество яиц имеет ключевое значение, в частности, для приготовления хорошей выпечки. Место хранения яиц также может повлиять на их вкус в других блюдах.

Знаменитый шеф-повар отметил, что текстура оболочки яйца означает, что оно впитывает все ароматы из холодильника и может в конечном итоге стать на вкус больше похожим на другие ингредиенты. Кроме того, эксперт не рекомендует размещать яйца в специальной подставке или на полке в вашем холодильнике. Если вам удобнее хранить яйца в холодильнике, то хотя бы используйте оригинальную картонную коробку.

По словам Мартина, коробка не только защищает яйца, но также покажет срок годности, если вдруг вы засомневаетесь в свежести продукта. Повар предлагает хранить яйца в картонной упаковке, если вы решите убрать их в холодильнике, так вы предотвратите перенос бактерий и запахов через яичную скорлупу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить яблоки хрустящими и свежими более месяца. Несколько понятных нюансов позволят вам наслаждаться любимым фруктом дольше.