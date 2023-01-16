Как убрать пятно от воска с мебели, ковра и не только: действенные способы
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Справиться с восковыми пятнами помогут подручные средства
Воск от свечи может оставлять следы на различных поверхностях в доме, начиная от мебели и текстиля и заканчивая стенами. Актуальна эта проблема, если вы пользуйтесь самодельными свечами в случаях отключения света. Однако не спешите расстраиваться, что испортилась ваша любимая вещь. Подручные продукты легко ототрут воск едва ли не с любого материале.
Удаление затвердевшего воска может стать кошмаром, особенно если вы оставили его на несколько часов или даже дней. Чем дольше воск остается на воздухе, тем труднее его будет удалить с вашей мебели. Как пишет издание Express, помогут решить проблему с восковыми пятнами действенные лайфхаки.
Как убрать пятно от воска с ковра:
- Поместите сверху пятна горячий утюг, пока воск не растает.
- Соскребите расплавленный воск ненужной тканью.
Какое средство поможет удалить воск с деревянной мебели:
- Поднесите включенный фен и держите прямо над воском, пока он не растает до жидкой консистенции.
- Какие-либо кусочки фитиля удалите острым предметом, например, ножом.
- Сделайте пасту из пищевой соды и воды. Посыпьте пятно.
- Нанесите вазелин на все место, где стояла свеча, и оставьте на ночь, а утром удалите влажной тканью.
Чтобы отстирать воск с одежды и постельного белья:
- Положите несколько кубиков льда в полиэтиленовый пакет и поместите на испачканный участок ткани на 15 минут.
- Используйте старую зубную щетку, чтобы соскоблить все остатки с вашей одежды или постельного белья.
- Постирайте изделия как обычно.
А вот убрать воск со стен поможет такой способ:
- Соскребите как можно больше воска ложкой.
- Положите сверху кубик льда, чтобы разрыхлить оставшиеся частицы воска, а затем удалить с помощью тряпки.
Как избавиться от следов воска на стекле:
- Удалить свечной воск со стакана поможет спирт (или же водка). Просто смочите тряпку или бумажное полотенце в водке и протрите им воск, пока он не растворится.
- Если воск попал в трещину или канавку на стекле, вам, возможно, придется использовать пинцет или другие инструменты с длинной ручкой, чтобы удалить мусор, оставшийся после использования спирта.
- Как только весь воск будет удален, смойте все теплой водой и вытрите насухо чистым полотенцем.
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