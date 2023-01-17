Никакой химии: как отмыть кухонную столешницу от жира и пятен подручными средствами

Помимо чистоты на вашем рабочем месте, это средство еще и устранит неприятные запахи

Кухня — это место в квартире, где всегда нужна уборка, а все потому, что там всегда что-то готовится. А какая готовка обходится без загрязнений, особенно кухонной столешнице, которая является рабочей поверхностью хозяек. Также ранее мы рассказывали, какие есть эффективные народные средства для чистки духовки.

Кухонная столешница никогда не будет совершенно чистой, если вы на ней готовите, и это нормально, пишет портал prostoway. Однако и про уборку забывать не стоит. Поэтому сегодня мы хотим поделиться с вами несколькими "правилами" и средствами, как быстро удалить пятна, в частности жира, со столешницы, чтобы не повредить ее поверхность.

Как правильно мыть кухонную столешницу

Для того чтобы ваша столешница была идеально чистой нужны:

регулярная уборка — не стоит доводить свой "рабочий стол" до критического статуса и старайтесь каждый день протирать рабочую зону,

использование натуральных средств и запрет на любую химию — не забывайте, что вы работаете с пищевыми продуктами.

И одним из таких натуральных средств для удаления жира и пятен со столешницы является сода. Вам достаточно сделать из нее и небольшого количества воды чистящую пасту и помыть ею поверхность. Такое средство с легкостью справится с жиром, удалит пятна и при этом еще и устранит неприятные запахи.

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