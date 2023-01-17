Как обычная свечка поможет избавиться от плесени в ванной: необычный, но эффективный лайфхак

Благодаря этому лайфхаку, вы навсегда забудете о плесени

Пятна плесени, которые появляются на стенах или потолке, — это достаточно распространенная проблема, особенно для тех комнат, где уровень влажности имеет тенденцию быть высоким. И первая такая комната, которая чаще всего страдает от этого, — это ванная. К счастью, есть эффективные приемы и народные средства, которые помогут избавиться от плесени быстро, эффективно и без химии.

Как отмечает издание Sante Plus, чтобы в вашей ванной комнате не появилась плесень, важно следить за исправной вентиляцией, а также нужно заранее принять меры для снижения влажности. Однако и на случай, если плесень уже пробралась в ваш дом, есть отличное средство — обычная парафиновая свечка.

Как избавиться от плесени в ванной свечкой

Возьмите свечу того же цвета, что и плитка, и ее кончиком начните растирать пораженный плесенью участок. Парафин, присутствующий в свечах, одновременно и защищает и отбеливает. По окончании процедуры, удалите кусочки воска сухой салфеткой из микрофибры, промойте плитку и дайте ей высохнуть.

Парафин создаст тонкий водонепроницаемый слой, и стена будет быстро сохнуть. Для поддержания такой защиты достаточно будет повторять эту процедуру раз в месяц.

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