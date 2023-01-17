Популярный напиток вполне может заменить освежитель воздуха в туалете: домашний лайфхак

Бюджетное средство для ароматизации санузла

Неприятные запахи в доме – явление достаточно распространенное. Пахнуть может, например, из мусорного ведра или стиральной машинки, или из кошачьего лотка, если вы забудете убрать за своим любимцем. Но самый распространенный вариант – неприятные ароматы в туалете.

Избавиться от них очень просто, вовремя убирая в ванной комнате и моя унитаз специальными средствами. Также на помощь придет обычный освежитель воздуха, который на время замаскирует неприятный запах. Однако избавиться от этой проблемы можно и с помощью более бюджетного способа. Гениальным лайфхаком, который подарит свежесть туалету, делятся patrioty.org.ua.

Как убрать неприятный аромат в туалете – домашний лайфхак

Побороть неприятные запахи поможет обычный кофе. Способ очень простой и действенный: возьмите баночку и насыпьте в нее кофе. Лучше, если он будет молотым. Поставьте емкость в каком-нибудь неприметном месте в туалете. Закрывать крышкой баночку не нужно.

Если хотите, баночку с кофе можно декорировать и выставить на какое-то более примечательное место в комнате. Тогда она будет выполнять не только роль домашнего освежителя воздуха, но и будет украшать санузел.

Раньше мы рассказывали, зачем класть в бачок унитаза зубную пасту. Этот простой трюк порадует вас отличным результатом.