Почему нельзя тереть заплесневелую стену щеткой: это лишь усугубит проблему

Очистить стены от плесени и затхлого запаха можно своими силами

Если в доме слишком высокий уровень влажности, на разных поверхностях может образовываться плесень. Иногда споры грибка покрывают стены, повреждая краску или обои. Решить эту проблему нужно как можно оперативнее, потому как плесень быстро "растет". Однако не стоит жестко тереть пораженный грибком участком – так споры попадают в воздух и оседают по комнате.

Как очистить сырые стены от плесени и затхлого запаха, рассказывает издание Express. Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут "вылечить" поверхность от спор грибка. При этом необязательно использовать агрессивную химию и щетку с грубой щетиной.

Чтобы очистить влажные стены используйте воду и мягкое моющее средство, например жидкость для мытья посуды. Прежде чем начать, обязательно наденьте защитную одежду, очки и длинные резиновые перчатки, чтобы защитить кожу от вредных веществ. Во время уборки окна следует оставлять открытыми, чтобы избежать распространения плесени по комнате. смочите чистую ткань в мыльной воде и аккуратно протрите влажную стену.

Однако откажитесь от чистки поверхности щеткой, так как это приведет к рассеиванию спор по комнате, а не к их удалению. После того, как поверхностная грязь будет удалена, используйте сухую тряпку, чтобы впитать лишнюю влагу, и дайте области полностью высохнуть.

Вы можете соблюдать этот же алгоритм для удаления плесени с обоев, а также с окрашенных поверхностей. Если вы чистите обои, не используйте слишком много воды. Рекомендуется немедленно выбрасывать тряпки, использованные для уборки, чтобы убедиться, что плесень не распространится по дому.

Если есть возможность, нанесите на стены герметик, а затем покройте антиплесневой или антиконденсатной краской. Это должно остановить проникновение влаги через стену. Конечно же, не забывайте о должной вентиляции в доме, это лучшая профилактика сырости и затхлости.

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