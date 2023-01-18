Как довести хурму до спелости дома: три простых способа убрать терпкие нотки из фрукта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лайфхаки, которые помогут наслаждаться вкусом любимого фрукта
Зима – это время, когда на рынке и в супермаркетах появляется хурма. Этот полезный фрукт еще называют "сердечным яблоком". Он очень полезный и вкусный, хотя может оказаться и довольно терпким, если выбрать неспелый фрукт. Мы уже рассказывали, как выбрать не вяжущую хурму, а теперь расскажем, что делать, если ошиблись с выбором.
Если вы купили хурму, но она оказалась незрелой, не огорчайтесь. Есть несколько простых способов, которые помогут созреть этому зимнему фрукту уже дома. Тремя действенными лайфхаками делится glavred.
1 — Замораживание
Если вы купили хурму, а она оказалась терпкой и не очень сладкой, ее следует положить в морозилку. При низкой температуре хурма лишается терпкости за счет разрушения тканей.
Перед замораживанием фрукт нужно промыть, а затем хорошо подсушить. Каждый плод обертывают пищевой пленкой или кладут в пакет, после чего и отправляют в морозилку. Только помните, что после заморозки хурма становится очень мягкой и часто после этого ее едят ложкой.
2 — Замачивание в теплой воде
Под действием теплой воды ткани в хурме тоже начинают разрушаться, как и под действием холодных температур. Так что теплая вода тоже может сделать фрукт слаще.
Для этого необходимо замочить хурму в теплой воде приблизительно на 9-12 часов. После этого фрукт можно смело есть, наслаждаясь его вкусом и ароматом.
3 — Яблоки и бананы
Третий способ сделать терпкую хурму сладкой – положить ее созревать между яблоками или перезрелыми бананами. Для этого фрукты кладут в один пакет и оставляют на 2-3 дня. За это время хурма созреет.
Раньше мы рассказывали, как отличить спелые и сладкие мандарины от кислых. Если при покупке обращать внимание на некоторые признаки, есть кислые цитрусовые больше не придется.