Как довести хурму до спелости дома: три простых способа убрать терпкие нотки из фрукта

Лайфхаки, которые помогут наслаждаться вкусом любимого фрукта

Зима – это время, когда на рынке и в супермаркетах появляется хурма. Этот полезный фрукт еще называют "сердечным яблоком". Он очень полезный и вкусный, хотя может оказаться и довольно терпким, если выбрать неспелый фрукт. Мы уже рассказывали, как выбрать не вяжущую хурму, а теперь расскажем, что делать, если ошиблись с выбором.

Если вы купили хурму, но она оказалась незрелой, не огорчайтесь. Есть несколько простых способов, которые помогут созреть этому зимнему фрукту уже дома. Тремя действенными лайфхаками делится glavred.

1 — Замораживание

Если вы купили хурму, а она оказалась терпкой и не очень сладкой, ее следует положить в морозилку. При низкой температуре хурма лишается терпкости за счет разрушения тканей.

Перед замораживанием фрукт нужно промыть, а затем хорошо подсушить. Каждый плод обертывают пищевой пленкой или кладут в пакет, после чего и отправляют в морозилку. Только помните, что после заморозки хурма становится очень мягкой и часто после этого ее едят ложкой.

2 — Замачивание в теплой воде

Под действием теплой воды ткани в хурме тоже начинают разрушаться, как и под действием холодных температур. Так что теплая вода тоже может сделать фрукт слаще.

Для этого необходимо замочить хурму в теплой воде приблизительно на 9-12 часов. После этого фрукт можно смело есть, наслаждаясь его вкусом и ароматом.

3 — Яблоки и бананы

Третий способ сделать терпкую хурму сладкой – положить ее созревать между яблоками или перезрелыми бананами. Для этого фрукты кладут в один пакет и оставляют на 2-3 дня. За это время хурма созреет.

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