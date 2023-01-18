Укр

Чем помыть окна, чтобы они засияли уже через 10 минут: хитрый трюк с белым уксусом

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
На стекле не останется ни одного развода
На стекле не останется ни одного развода. Фото freepik.com

Очень бюджетный способ вымыть окна, да еще и без лишних усилий

Мытье окон – одна из самых сложных задач при уборке дома. Часто на эту процедуру приходится тратить много времени и усилий, ведь на стекле – даже после использования лучших моющих средств – могут оставаться разводы. Раньше мы рассказывали, чем можно заменить бытовую химию для мытья окон, а теперь расскажем о еще одном крутом лайфхаке, который обязательно стоит попробовать.

Как помыть окна быстро и эффективно, без размазывания грязи по стеклу и надоедливых разводов, разбиралось издание Еxpress. Этот бюджетный способ один из самых эффективных.

Как помыть окна быстро и без разводов

Нам понадобится белый уксус, вода и обычная газета. Сначала нужно очистить окна от пыли – с этим поможет обычное бумажное полотенце. В пустую бутылку с распылителем наливаем воду и уксус в пропорции 2:1.

Помните, что подойдет только белый уксус – он не оставляет следов на стекле. Кислоты помогут расщепить все загрязнения и даже жирные пятна.

Как помыть окно с помощью белого уксуса
Результаты мытья окна раствором с белым уксусом

Побрызгайте раствором на окно и сразу протрите мятыми кусками газеты. По сравнению с обычными тряпками и полотенцами, у газеты достаточно жесткая структура — она не будет расслаиваться и благодаря этому не будет оставлять следов. Пригодятся и салфетки из микрофибры.

По завершении процедуры отполируйте стекло сухим куском газеты. Весь процесс мойки окна занимает не больше 10 мин.

Раньше мы рассказывали о хитрости от японских домохозяек: чем помыть окна, чтобы они оставались чистыми круглый год. Этот способ, кстати, подходит и для отмывания зеркал.

Теги:
#Уборка #Окна #Лайфхак