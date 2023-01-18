Чем помыть окна, чтобы они засияли уже через 10 минут: хитрый трюк с белым уксусом

Очень бюджетный способ вымыть окна, да еще и без лишних усилий

Мытье окон – одна из самых сложных задач при уборке дома. Часто на эту процедуру приходится тратить много времени и усилий, ведь на стекле – даже после использования лучших моющих средств – могут оставаться разводы. Раньше мы рассказывали, чем можно заменить бытовую химию для мытья окон, а теперь расскажем о еще одном крутом лайфхаке, который обязательно стоит попробовать.

Как помыть окна быстро и эффективно, без размазывания грязи по стеклу и надоедливых разводов, разбиралось издание Еxpress. Этот бюджетный способ один из самых эффективных.

Как помыть окна быстро и без разводов

Нам понадобится белый уксус, вода и обычная газета. Сначала нужно очистить окна от пыли – с этим поможет обычное бумажное полотенце. В пустую бутылку с распылителем наливаем воду и уксус в пропорции 2:1.

Помните, что подойдет только белый уксус – он не оставляет следов на стекле. Кислоты помогут расщепить все загрязнения и даже жирные пятна.

Результаты мытья окна раствором с белым уксусом

Побрызгайте раствором на окно и сразу протрите мятыми кусками газеты. По сравнению с обычными тряпками и полотенцами, у газеты достаточно жесткая структура — она не будет расслаиваться и благодаря этому не будет оставлять следов. Пригодятся и салфетки из микрофибры.

По завершении процедуры отполируйте стекло сухим куском газеты. Весь процесс мойки окна занимает не больше 10 мин.

Раньше мы рассказывали о хитрости от японских домохозяек: чем помыть окна, чтобы они оставались чистыми круглый год. Этот способ, кстати, подходит и для отмывания зеркал.