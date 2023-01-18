Зачем стирать новое постельное белье: не все об этом знают

Перед тем, как застелить кровать, отправьте новый комплект в стиральную машину

Простыни рекомендуется стирать каждые две недели, но не все знают, что даже новое постельное белье стоит поддать очистке. Так вы удалите пыль и грязь, которые изделия могли накопить на заводе или на полке в магазине. Это особенно важно для людей с чувствительной кожей, у которых может быть аллергия или раздражение из-за остаточных химических веществ, используемых в производственном процессе.

Как сообщает издание Express, новое постельное белье так же подвержено заражению бактериями и грязью, как и ранее использовавшиеся комплекты. Если постирать простыни, наволочки и пододеяльники после покупки, то это благоприятно скажется на качество вашего сна. К тому же, в этом поможет один ловкий трюк с пищевой содой.

При стирке нового постельного комплекта учтите ряд нюансов. Во-первых, следуйте инструкциям производителя. Если белье особенно яркое и красочное, то подойдет скорее теплая, а не горячая стирка, чтобы сохранить цвет. В идеале стирать простыни отдельно от других вещей.

Во-вторых, простой лайфхак сделает простыни более мягкими. Откажитесь от специальных кондиционеров для одежды и используйте вместо них продукт с низким содержанием химических веществ. Чтобы убрать жесткость материала, постирайте постельное, добавив один мерный стакан пищевой соды. При стирке в теплой воде сода смягчит простыни, уберет любые запахи, оставшиеся от производственного процесса. Можно даже полностью отказаться от моющего средства при первой стирки, а использовать только пищевую соду.

Чтобы высушить простыни, либо оставьте их на свежем воздухе в теплый день, либо поместите их в сушильную машину, чтобы ускорить процесс. Глажка также рекомендуется.

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