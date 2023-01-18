Где хранить хлеб, чтобы он не черствел и не плесенел: названо лучшее место в доме

Кухня – слишком теплое место для хранения выпечки, там она быстро зачерствения

Хлеб всему голова. Так всегда говорят люди постарше. И напоминают, что выбрасывать его – грех. Однако если неправильно хранить выпечку, она быстро очерствеет и даже может покрыться плесенью. "Реанимировать" черствый хлеб еще можно, а вот заплесневевший точно придется выбросить.

Как не допустить этого, знает poshepky.com. Интернет-портал рассказывает, где нужно хранить хлеб, чтобы он долго был свежим и не портился.

Идеальное место для хлеба в вашем доме

Большинство людей хранят буханки в специальной хлебнице или просто в пакете на столе или в кухонном шкафу. Однако, оказывается, все это — не лучшие варианты. Поскольку кухня – одно из самых теплых мест в доме, это может привести к тому, что хлеб быстро очерствеет. Поэтому так можно делать только, если вы уверены, что очень быстро съедите всю буханку. Если же нет – нужно выбрать другое место для хранения выпечки.

Попробуйте класть хлеб в холодильник. Это поможет ему подольше оставаться свежим.

Еще один совет – не храните его в полиэтиленовом пакете, в котором он продается. Лучше – перед тем как положить его в холодильник – переложить хлеб в тканевый или бумажный пакет. Это позволит хлебу дышать и не даст ему заплесневеть.

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